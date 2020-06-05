Найдены молекулярные маркеры осложнений, приводящих к преждевременным родам

Вадим Карасев

Сотрудники НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта нашли молекулярные маркеры осложнений, приводящих к преждевременным родам. Это поможет создать точную диагностическую систему, которая не только выявит пациенток с повышенным риском развития патологий, но и оценит эффективность терапии. Исследования поддержаны грантом Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда (РНФ). Результаты опубликованы в журнале Molecular Sciences, кратко о них рассказывается в пресс-релизе РНФ.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно рождается раньше срока около 15 миллионов детей, больше миллиона умирают из-за осложнений. В России количество недоношенных приблизилось к отметке 110 тысяч в год, более половины случаев приводят к заболеваниям и гибели детей. Причинами преждевременных родов могут быть разные заболевания. К ним медики относят преэклампсию (повышение проницаемости стенок сосудов и артериального давления матери), протеинурию (потеря белка с мочой), полиорганную недостаточность (поражение всех органов и тканей агрессивными медиаторами воспалительного ответа), гестационный сахарный диабет (нарушение углеводного обмена во время беременности) или отслойку плаценты. Но механизм возникновения и развития этих и других распространенных и тяжелых факторов невынашивания ребенка всё еще до конца не изучен. Возможно, к преждевременным родам приводят нарушения обмена веществ и генные заболевания, а потому необходим поиск новых маркеров перинатальных осложнений.

Один из самых перспективных диагностических подходов — анализ изменений на уровне протеома, совокупности белков организма, а также транскриптома — совокупности всех молекул РНК, считываемых с ДНК. Этот подход важен и потому, что РНК служит матрицей для синтеза белка. В мире проведено немало исследований, в которых выявлены различные типы РНК и белки, уровень которых меняется в случае развития патологий при беременности. Однако, несмотря на все эти открытия, спрогнозировать преждевременные роды практически невозможно. Поэтому специалисты Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта (НИИ АГиР, Санкт-Петербург) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) решили найти новые биомаркеры для создания точной диагностической системы, которая сможет не только выявлять пациенток с повышенным риском развития патологий, но и оценивать эффективность терапии.

«Это позволит в будущем обеспечить лучшую до- и послеродовую медицинскую помощь. Но решать такую задачу нужно комплексно. Мы хотим, насколько это возможно, собрать биоматериал — цельную кровь, плазму, сыворотку, мочу — от пациенток на разном сроке беременности. Это непросто, и пока в России никто таких исследований не проводил. Нужно четко соблюдать СОПы — стандартные операционные процедуры — и брать много материала, около 30–40 миллилитров крови от одной женщины. Для изучения транскриптома и протеома пациенткам необходимо сдавать анализы три раза в течение беременности и даже после родов», — рассказал руководитель отдела геномной медицины Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биобанкинга и геномной медицины Института трансляционной биомедицины СПбГУ Андрей Глотов.

На первом этапе своего исследования ученые собрали информацию обо всех известных признаках патологий беременности из различных общедоступных ресурсов. Они работали с литературным списком генов, Национальным исследовательским институтом генома человека и независимыми биобанками Великобритании. Эти теоретические исследования позволили сфокусировать научный интерес на наиболее значимых потенциальных биомаркерах для того, чтобы потом в эксперименте доказать их эффективность.

Сейчас ученые получили 4189 различных биообразцов (цельной крови, плазмы, сыворотки, плацентарной ткани), собранных в НИИ АГиР и в родильных домах от 158 женщин. Затем исследователи подобрали оптимальные условия для дальнейшей работы с биоматериалом. В некоторых образцах пациенток с преэклампсией обнаружили амилоидные агрегаты — аномальные белки и полисахариды, вызывающие нарушение жизнедеятельности клеток и их гибель. Часть биоматериалов оставили на длительное хранение, часть использовали для текущих экспериментов, а также при выделении ДНК и РНК.

Итогом проекта станут базы данных различной генетической информации, которой ученые смогут пользоваться при изучении проблем акушерства и гинекологии, а для сохранности проб будут использованы самые передовые криохранилища.