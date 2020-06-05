Названа причина смерти российской ведущей

Вадим Карасев

Юлия НоркинаФото: Юрий Норкин / Facebook

Друг российской теле- и радиоведущей Юлии Норкиной Евгений Спицын в беседе с «Комсомольской правдой» назвал причину ее смерти.

По его словам, журналистка умерла от инфаркта. В последнее время она переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу. «Они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти», — сказал он.

О смерти Норкиной ранее сообщил супруг, журналист и ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин. Радиоведущей было 52 года. У нее осталось четверо детей, двое из которых усыновленные. Прощание с Норкиной пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине.

Юлия Норкина — журналистка, теле- и радиоведущая. Вместе с супругом Андреем Норкиным вела эфиры на радиостанциях «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». В последние годы Норкина участвовала в проектах мужа.