Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса

Названы одинаковые симптомы рака и коронавирусаФото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Некоторые симптомы коронавируса и рака легких совпадают, зачастую их легко спутать. Об этом предупредил хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram-аккаунте.

«Симптомы у онкологических пациентов зачастую "смазаны" ввиду основного заболевания — кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию — 75 процентов, острый респираторный дистресс-синдром — 17 процентов и полиорганную недостаточность — 11 процентов», — назвал врач схожие симптомы рака и коронавируса.

Карасев также подчеркнул, что пациенты с онкологией, которым необходимо посетить больницу лично, обязательно должны пройти тест на COVID-19, чтобы минимизировать риск заражения других пациентов и персонала. «В случае неотложной ситуации операция проводится в специализированной операционной, оснащенной средствами индивидуальной защиты и послеоперационным уходом в индивидуальных боксах», — написал Карасев.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные опроса аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе» сообщила, что более половины российских медиков заметили ухудшение доступности медпомощи в стране во время эпидемии коронавируса, в особенности — онкологической помощи. По словам специалистов, в настоящее время врачи перегружены, в стране происходит массовое перепрофилирование лечебных учреждений, а выбывающие мощности никак не компенсируются, что, по их мнению, может привести к росту смертности от онкологических заболеваний в России. Отмечалось, что наиболее критичная ситуация сложилась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ЦИК разъяснили процедуру досрочного голосования по поправкам
В ЦИК разъяснили процедуру досрочного голосования по поправкам
Утечка нефтепродуктов в реку произошла в 40 километрах от резиденции Путина
Утечка нефтепродуктов в реку произошла в 40 километрах от резиденции
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте
ВШЭ объявила о конкурсе "Русский язык как язык науки"
ВШЭ объявила о конкурсе "Русский язык как язык науки"
В Нижегородской области начали регистрацию для голосования по поправкам
В Нижегородской области начали регистрацию для голосования по
Посольство не получало приглашений на годовщину высадки в Нормандии
Посольство не получало приглашений на годовщину высадки в Нормандии
Ведущая рассказала о впавшем в кому муже после необычных симптомов коронавируса
Ведущая рассказала о впавшем в кому муже после необычных симптомов
Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса
Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса
Росстат: объем строительных работ в РФ за 4 месяца увеличился на 0,1%
Росстат: объем строительных работ в РФ за 4 месяца увеличился на 0,1%
Экс-жена музыканта Романа Жукова рассказала о его превращении в садиста
Экс-жена музыканта Романа Жукова рассказала о его превращении в
Власти Пермского края разрешили театрам репетировать
Власти Пермского края разрешили театрам репетировать
Путин: Инфляция — в рамках, безработица растёт не так драматично
Путин: Инфляция — в рамках, безработица растёт не так драматично

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции

Еще по теме

Резкое снижение веса может говорить о раке легких, - исследование
Медики назвали новые нетипичные симптомы коронавируса
Бариатрическая хирургия снижает риск развития рака у пациентов с тяжелым ожирением
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России