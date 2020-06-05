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Не боясь суда: калининградцы штампуют на дома таблички с немецкими адресами

Не боясь суда: калининградцы штампуют на дома таблички с немецкими адресами

Прокуратура Калининградской области вновь выявила нарушение федерального законодательства о русском языке. Речь на этот раз идёт о владельце особняка на улице Щорса, 11, который незаконно прикрепил к фасаду своего дома табличку с указанием несуществующей улицы — Wißmannstraße (так в Кёнигсберге именовалась этот участок дороги).

После соответствующего предписания прокуратуры владелец дома отказался самостоятельно демонтировать уличную табличку, в связи с чем прокурор города Калининграда направил исковое заявление в суд. Суд удовлетворил иск, на гражданина теперь возложена обязанность привести знак адресной информации в соответствие с установленными требованиями. Корреспондент ИА Newstes сегодня, 5 июня, побывал на искомой улице и увидел, что незаконная табличка ни то что не снята, а даже наоборот, в особняке напротив по адресу: улица Щорса, 12 установлен ещё один знак Wißmannstraße (в Кёнигсберге эта улица была названа в честь германского колонизатора Африки Германа Виссманна).

Стоит отметить, что вывеска Wißmannstraße уже фигурировала в репортаже, вышедшем в 2017 году в финской газете Helsingin Sanomat, которая дала трибуну сторонникам переименования Калининграда в германский топоним. Родные уличные таблички с именем героя Гражданской войны Николая Щорса выглядят, например, вот так:

ИА Newstes уже не раз писало о том, что Калининград последние годы наводнили уличные таблички с несуществующими германскими топонимами. Например, на одном из частных домов была попросту сбита табличка с именем Героя Советского Союза Марины Расковой, а на её место установлен знак с именем Adalbert Straße. Улицу Комсомольскую «переименовывали» в Luissen Allee, улицу Сержантскую в Sarkauer Straße, улицу Братскую в Rossittener Weg, улицу Чкалова в Zepellin Strasse, улицу 1812 года в Yorck Straße, улицу Адмиральскую в Admiral Straße, улицу Лескова в Dorotheen Straße и т. д.

Экс-прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин назвал подобные инициативы «постыдным обезьянством».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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