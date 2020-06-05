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Ник Кейв подарил поклоннику носки, чтобы спасти его бар от закрытия

Ник Кейв подарил поклоннику носки, чтобы спасти его бар от закрытия
. Австралийский музыкант Ник Кейв подарил поклоннику, который посещал его концерты по всему миру, дизайнерские носки известного итальянского бренда, чтобы помочь спасти его бар от закрытия, сообщает NME.

По информации издания, Крис Пердю, владелец бара с живой музыкой Trinity, расположенного на севере Лондона, с помощью краудфандинга пробует собрать средства, чтобы удержать свое заведение на плаву.


был закрыт более пяти недель из-за пандемии коронавируса.

Когда коллеги и друзья Криса Пердю узнали о его тяжелом финансовом положении, они организовали онлайн-аукцион, поняв, что он не может рассчитывать ни на одну из доступных государственных субсидий.

Друзья попросили всех неравнодушных пожертвовать какие-нибудь редкие памятные вещи, особенно, если они как-то связаны с Ником Кейвом.

Рискнули написать и самому музыканту. Они были удивлены, когда он лично связался с друзьями Пердю, чтобы передать им вещь из своего гардероба, а еще плакат, на котором написал: "Эта пара блестящих носков принадлежит Нику Кейву, и, поверьте, они стоят дорого".

Аукцион начнется сегодня и будет проходить в течение недели.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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