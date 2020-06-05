Ник Кейв подарил поклоннику носки, чтобы спасти его бар от закрытия
По информации издания, Крис Пердю, владелец бара с живой музыкой Trinity, расположенного на севере Лондона, с помощью краудфандинга пробует собрать средства, чтобы удержать свое заведение на плаву.
был закрыт более пяти недель из-за пандемии коронавируса.
Когда коллеги и друзья Криса Пердю узнали о его тяжелом финансовом положении, они организовали онлайн-аукцион, поняв, что он не может рассчитывать ни на одну из доступных государственных субсидий.
Друзья попросили всех неравнодушных пожертвовать какие-нибудь редкие памятные вещи, особенно, если они как-то связаны с Ником Кейвом.
Рискнули написать и самому музыканту. Они были удивлены, когда он лично связался с друзьями Пердю, чтобы передать им вещь из своего гардероба, а еще плакат, на котором написал: "Эта пара блестящих носков принадлежит Нику Кейву, и, поверьте, они стоят дорого".
Аукцион начнется сегодня и будет проходить в течение недели.