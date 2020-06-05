Никакие дистанционные технологии не заменят традиционного обучения – Кравцов

Алексей Вольцев

Никакие дистанционные технологии не заменят традиционного обучения, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он информировал в рамках программы «Дайте сказать!» на информационном портале Life.ru.

«Никакие дистанционные технологии, онлайн-технологии не заменят традиционного обучения. Они могут его дополнять, решать те проблемы, которые могут возникнуть, когда ребенок болеет, чтобы не пропускать занятия», – сказал Кравцов.

Министр напомнил, что для помощи учащимся была разработана цифровая платформа «Моя школа в online».

«Мы разработали с нуля ресурс «Моя школа в online», на котором разместили задания с 1-го по 11-й класс, верифицированный контент издательств, учебники которых входят в федеральный перечень. Все содержание соответствует федеральному стандарту. Были задействованы все ресурсы, все возможности. Понятно, что максимально оперативно старались преодолеть трудности», – отметил Кравцов.

Бесплатная общедоступная цифровая платформа «Моя школа в online» расположена по адресу https://cifra.school, она содержит понятные и проверенные учебные материалы для самостоятельного обучения школьников 1–11-х классов на дому. Здесь можно проходить учебную программу, не имея доступа к высокоскоростному интернету. Материалы разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствуют школьной программе.