“Норникель” намерен полностью оплатить ликвидацию ЧС в Норильске

Вадим Карасев

Возглавляющий “Норникель” Владимир Потанин сообщил, что компания осуществит все работы по ликвидации последствий ЧС в Красноярском крае за свой счет. Такое заявление он сделал в рамках совещания с Владимиром Путиным.

Российский президент поинтересовался во сколько обойдутся восстановительные работы, пишет РИА Новости. По словам Потанина, это будут большие деньги, “миллиарды рублей”. Глава “Норникеля” подчеркнул, что в данном вопросе он “не бизнесмен, а человек, что переживает”.

Несмотря на искренность, такой ответ Владимира Путина не удовлетворил. Глава России хотел бы услышать конкретные цифры. Глава “Норникеля” пояснил, что о величине штрафов он пока судить не может, но сами расходы, по его мнению, превысят 10 млрд рублей.

Потанин отметил, что в районе ЧС экосистема будет восстанавливаться не дешевыми, а лучшими технологиями. На что Путин заявил, что никакой аварии бы и вовсе не случилось, если бы резервуар был заменен своевременно. Президент РФ призвал Потанина взглянуть “на это внутри компании самым внимательным образом”.

Читайте также: В Госдуме настаивают на отстранении Потанина от руководства «Норникелем»