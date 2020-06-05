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Обнаружены мошеннические приложения для iPhone

Обнаружены мошеннические приложения для iPhoneФото: Jason Lee / Reuters

В AppStore обнаружили три мошеннических VPN-приложения. По данным экспертов компании Avast, это платные программы, стоимость подписки на которые сильно завышена и которые некачественно работают. Об этом говорится в сообщении Avast, поступившем в «Ленту.ру».

Среди таких приложений были названы Buckler VPN, Hat VPN и Beetle VPN. После установки пользователь получает бесплатный доступ на три дня. По окончании пробного периода со счета пользователя начинают списывать по 10 долларов (около 700 рублей по нынешнему курсу) в неделю. В материале отмечается, что на самом деле подобные подписки стоят намного дешевле. При этом при запуске после оплаты подписки от пользователей требуют внести дополнительную плату за доступ.

Сами по себе данные приложения не опасны, а их рейтинг в AppStore достаточно высокий: от 4,6 до 4,8. Формально создатели этих VPN-приложений не нарушили никаких правил, так как их продукт не является вредоносным. Однако эксперты из Avast уверены, что высокий рейтинг и хорошие отзывы в AppStore ненастоящие.

Эксперты порекомендовали пользователям iPhone обращать внимание на стоимость подписок на приложения и следить за тем, сколько денег списывается с их счетов. О проблеме специалисты сообщили в компанию Apple.

Ранее стало известно о том, что в Google Play Store были обнаружены два приложения, оказавшиеся опасными для пользователей, так как в них содержался «относительно свежий вредонос Joker». Если пользователь установит такое приложение на свое устройство, мошенники получат доступ к выполнению различных операций на нем.

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По материалам: lenta.ru

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