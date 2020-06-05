Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Очередная обложка Time будет посвящена темнокожим, убитым полицией

Очередная обложка Time будет посвящена темнокожим, убитым полицией

В очередном выпуске журнала Time обложка будет посвящена темнокожим жителям Соединенных Штатов, погибших в результате действий полицейский. Центральное место займет картина художника Тайтуса Кафара.

Редакция журнала сообщила, что выбрала работу с афроамериканской женщиной, держащей в руках ребенка. По краям будут написаны имена 35 представителей меньшинств, которые, как считается, умерли из-за полиции.

Чтобы завершить свою работу, Кафар вырезал ребенка, чтобы показать потерю матери: Флойд звал свою скончавшуюся мать в течение 8 минут 46 секунд, когда его прижимал к земле офицер полиции Миннеаполиса.

В Штатах идут масштабные протестные акции против полицейского произвола и расовой дискриминации. Массовые беспорядки вспыхнули сначала в Миннеаполисе (штат Миннесота), после того как 46-летний темнокожий Джордж Флойд был задушен полицейским во время задержания. Бунты и мародерство перекинулись и в другие города. Как писал Ruposters, сотрудники силовых ведомств начали присоединяться к протестующим в некоторых городах. В ООН призвали остановить насилие на почве расовой ненависти, а американские политики заподозрили в происходящем Россию. В Москве позже отреагировали на эти обвинения.

Американист Малек Дудаков в статье для Ruposters рассказал о настоящих причинах массовых протестов в США и о том, кто их раздувает и поддерживает.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Очередная обложка Time будет посвящена темнокожим, убитым полицией
Очередная обложка Time будет посвящена темнокожим, убитым полицией
Завтрак блогера признали крайне отвратительным
Завтрак блогера признали крайне отвратительным
Посольство России в Аргентины «минировали» два раза за неделю
Посольство России в Аргентины «минировали» два раза за неделю
В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах
В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах
ВЦИОМ: на 2% выросло число желающих участвовать в голосовании после объявления даты голосования по поправкам
ВЦИОМ: на 2% выросло число желающих участвовать в голосовании после
Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
Спасение главной экономики Европы связали с электромобилями
Спасение главной экономики Европы связали с электромобилями
Эксперты отметили всплеск онлайн-продаж чипсов и конфет в России
Эксперты отметили всплеск онлайн-продаж чипсов и конфет в России
СМИ: Абэ не приедет в Москву на Парад Победы 24 июня
СМИ: Абэ не приедет в Москву на Парад Победы 24 июня
Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования
Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
Россиянам дали советы по выбору масок и перчаток
Россиянам дали советы по выбору масок и перчаток

Топ на сегодня

Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии
Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии
Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
"Горбатый" "Запорожец" выставили на продажу по цене новой Toyota
"Горбатый" "Запорожец" выставили на продажу по цене новой Toyota
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по
Главу Samsung захотели арестовать
Главу Samsung захотели арестовать

Еще по теме

Вопрос о протестах в США поставил в тупик премьер-министра Канады - он молчал 20 секунд
Чернокожий миллиардер потребовал с властей США триллионы долларов за 200 лет рабства
Россияне в США показали, как защищают с оружием свой ресторан от протестующих
Белый дом не сомневается в наличии расизма в США