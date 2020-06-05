Очередная обложка Time будет посвящена темнокожим, убитым полицией

Вадим Карасев

В очередном выпуске журнала Time обложка будет посвящена темнокожим жителям Соединенных Штатов, погибших в результате действий полицейский. Центральное место займет картина художника Тайтуса Кафара.

Редакция журнала сообщила, что выбрала работу с афроамериканской женщиной, держащей в руках ребенка. По краям будут написаны имена 35 представителей меньшинств, которые, как считается, умерли из-за полиции.

Чтобы завершить свою работу, Кафар вырезал ребенка, чтобы показать потерю матери: Флойд звал свою скончавшуюся мать в течение 8 минут 46 секунд, когда его прижимал к земле офицер полиции Миннеаполиса.

В Штатах идут масштабные протестные акции против полицейского произвола и расовой дискриминации. Массовые беспорядки вспыхнули сначала в Миннеаполисе (штат Миннесота), после того как 46-летний темнокожий Джордж Флойд был задушен полицейским во время задержания. Бунты и мародерство перекинулись и в другие города. Как писал Ruposters, сотрудники силовых ведомств начали присоединяться к протестующим в некоторых городах. В ООН призвали остановить насилие на почве расовой ненависти, а американские политики заподозрили в происходящем Россию. В Москве позже отреагировали на эти обвинения.

Американист Малек Дудаков в статье для Ruposters рассказал о настоящих причинах массовых протестов в США и о том, кто их раздувает и поддерживает.