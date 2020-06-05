Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июня

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июня

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июняФото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 июня превысило 6,63 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 6 635 004 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 123,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 391 179 пациентов, 2,87 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,87 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (614,9 тысячи человек), Россия (441,1 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (283 тысячи) и Испания (240,6 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 108 211 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлен 8831 инфицированный. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 441 108 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 204 тысяч человек, 5384 пациента умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 11,7 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Музыканта Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной жены
Музыканта Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной жены
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июня
"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
Песков: в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием
Песков: в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием
Автоэксперт назвал шесть признаков "надежной" АЗС
Автоэксперт назвал шесть признаков "надежной" АЗС
Ник Кейв подарил поклоннику носки, чтобы спасти его бар от закрытия
Ник Кейв подарил поклоннику носки, чтобы спасти его бар от закрытия
Очередная обложка Time будет посвящена темнокожим, убитым полицией
Очередная обложка Time будет посвящена темнокожим, убитым полицией
Завтрак блогера признали крайне отвратительным
Завтрак блогера признали крайне отвратительным
Посольство России в Аргентины «минировали» два раза за неделю
Посольство России в Аргентины «минировали» два раза за неделю
В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах
В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах
ВЦИОМ: на 2% выросло число желающих участвовать в голосовании после объявления даты голосования по поправкам
ВЦИОМ: на 2% выросло число желающих участвовать в голосовании после
Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус

Топ на сегодня

Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии
Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по
Собянин назвал актуальным электронное голосование по поправкам в Москве
Собянин назвал актуальным электронное голосование по поправкам в
Главу Samsung захотели арестовать
Главу Samsung захотели арестовать
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии

Еще по теме

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 1 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 мая