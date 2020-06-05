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Пелагея отстригла челку: "И настроение улучшилось!"

Пелагея отстригла челку: "И настроение улучшилось!"

Поклонники 33-летней Пелагеи обсуждают в сети ее новую стрижку. Певица продемонстрировала в инстаграме новый образ и призналась, что захотела таким образом вернуться в 2014 год, когда носила примерно такую же длину волос. И настроение улучшилось!  —процитировала она Евгения Гришковца, поделившись эмоциями от перемены.

Звезду российской сцены не привлекают эксперименты с цветом волос — светлому оттенку она верна, да и длина ниже плеч стала привычной частью ее образа. И все же Пелагея захотела немного измениться — укоротила волосы и предоставила фанатам возможность увидеть себя с челкой.


Пелагея





Нравится ли вам новая стрижка Пелагеи?


Да, ей идет челка!Нет, прежде выглядела лучше.
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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