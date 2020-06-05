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Песков: в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием

Песков: в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием
В Кремле уверены, что все регионы смогут организовать и провести голосование по поправкам в Конституцию, назначенное на 1 июля. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет URA.RU.

По его словам, власти с повышенным вниманием отслеживают ситуацию с COVID-19 перед голосованием.

"До голосования еще у нас два инкубационных периода, о чем говорила главный санитарный врач Попова. Это значительный срок с учетом того, что сейчас в целом ситуация уже находится на плато и даже на общефедеральном уровне демонстрирует признаки сокращения темпов инфицирования. Поэтому сейчас не предвидим каких-либо проблем", - объяснил он.


Роспотребнадзором и оперативным штабом.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Дмитрий Песков объяснил выбор дня голосования по Конституции.

# Политика
По материалам: ria.ru

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