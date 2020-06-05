Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования

Анастасия Иванова

Заявки на проведение электронного дистанционного голосования по поправкам в конституцию подали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"У нас есть на сегодняшний день пять заявок, это город Москва, город Санкт-Петербург, это Нижегородская область, Республика Карелия и Красноярский край", - сказал Булаев на заседании ЦИК.