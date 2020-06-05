Платошкина на два месяца отправили под домашний арест
В Москве на два месяца арестован лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Басманного суда, историк будет это время находиться у себя дома.
Ранее ИА Newstes сообщало, что Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков. Ранее он заявил о намерении создать свою партию и принять участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году.
Платошкин подавал заявку на 6 июня на проведение митинга перед голосованием по поправкам в Конституцию. В проведении митинга ему было отказано.
Сейчас в отношении Николая Платошкина возбуждено уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка.