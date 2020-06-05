Платошкина на два месяца отправили под домашний арест

Анастасия Иванова

В Москве на два месяца арестован лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Басманного суда, историк будет это время находиться у себя дома.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа», — сказала собеседница агентства.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков. Ранее он заявил о намерении создать свою партию и принять участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году.

Платошкин подавал заявку на 6 июня на проведение митинга перед голосованием по поправкам в Конституцию. В проведении митинга ему было отказано.

Сейчас в отношении Николая Платошкина возбуждено уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка.