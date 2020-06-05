Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Платошкина на два месяца отправили под домашний арест

Платошкина на два месяца отправили под домашний арест

В Москве на два месяца арестован лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Басманного суда, историк будет это время находиться у себя дома.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа», — сказала собеседница агентства.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков. Ранее он заявил о намерении создать свою партию и принять участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году.

Платошкин подавал заявку на 6 июня на проведение митинга перед голосованием по поправкам в Конституцию. В проведении митинга ему было отказано.

Сейчас в отношении Николая Платошкина возбуждено уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Большинство ограничений в Москве могут снять до июля
Большинство ограничений в Москве могут снять до июля
Платошкина на два месяца отправили под домашний арест
Платошкина на два месяца отправили под домашний арест
Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
Обнаружены мошеннические приложения для iPhone
Обнаружены мошеннические приложения для iPhone
На Всемирном саммите по вакцине собрали 8,8 миллиарда долларов
На Всемирном саммите по вакцине собрали 8,8 миллиарда долларов
Кандидаты на пост президента СБР могут подать документы до 26 июня
Кандидаты на пост президента СБР могут подать документы до 26 июня
В России назвали незаконными угрозы США санкциями «Северному потоку-2»
В России назвали незаконными угрозы США санкциями «Северному потоку-2»
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
Армия США разрабатывает новое оружие массового уничтожения
Армия США разрабатывает новое оружие массового уничтожения
Минюст хочет пронумеровать коллекторов
Минюст хочет пронумеровать коллекторов

Топ на сегодня

Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного пакта»
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города

Еще по теме

Суд арестовал националиста Демушкин до конца декабря
Гендиректор «Вим-Авиа» отправлен под домашний арест
Суд продлил арест обвиняемого в организации беспорядков в Ереване
Бывший полпред президента в Чувашии помещен под домашний арест