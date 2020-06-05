Победитель «Евровидения» Рыбак рассказал об уничтоживших его волю таблетках

Вадим Карасев

Александр РыбакФото: @rybakofficial

Победитель международного вокального конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак признался в зависимости от антидепрессантов и снотворного. Об этом он рассказал в Instagram.

Певец отметил, что до сих пор скрывал свою зависимость, которая продолжалась 11 лет. «Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок», — рассказал Рыбак.

По словам исполнителя, зависимость от таблеток сделала его «слабым и напуганным», а также крайне негативно отразилась на общем состоянии организма и испортила отношения с людьми. «Она почти уничтожила мою волю к жизни», — добавил он.

В апреле стало известно о смерти 25-летней рэперши Чинны Роджерс. Она скончалась из-за передозировки наркотиков.