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Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям

Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
Решение биржи NASDAQ требовать гарантии от торгующихся там компаний о следовании международным нормам отчетности и проверок должно стать моделью для всех бирж мира, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"Американские инвесторы не должны быть объектом скрытых и необязательных рисков, связанных с компаниями, которые не следуют тем же правилам, что и американские. Действия NASDAQ должны послужить моделью для остальных бирж в Соединенных Штатах и во всем мире", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.

По его словам, решение NASDAQ особенно важно с учетом "мошеннических практик в сфере бухгалтерской отчетности в компаниях, расположенных в Китае".


Дональд Трамп уже запретил пенсионным фондам, обслуживающим госслужащих, вкладывать средства в китайские компании. Кроме того, Трамп поручил рабочей группе по финансовым рынкам при президенте изучить сложившиеся практики китайских компаний, торгующихся на американских биржах.

В середине мая агентство Рейтер сообщало, что Нью-Йоркская биржа NASDAQ установит новые ограничения на первичное публичное размещение акций (IPO), что затруднит этот процесс для некоторых китайских компаний.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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