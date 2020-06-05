Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Популярная соцсеть не нашла следов иностранного вмешательства в протесты в США

Популярная соцсеть не нашла следов иностранного вмешательства в протесты в СШАФото: Alex Brandon / AP

Руководство Facebook не нашло в одноименной популярной социальной сети свидетельств иностранного вмешательства в протесты, вызванные гибелью в в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявил глава отвечающего за кибербезопасность соцсети подразделения Натаниэль Глейчер, передает Reuters.

Он также заявил, что хотел бы предостеречь людей от того, чтобы они делали выводы, которые не основаны на «очевидных свидетельствах иностранного вмешательства».

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил об иностранном вмешательстве в протесты в стране, начавшиеся после смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате жесткого ареста полиции. При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь. В МИД России заявили, что такие обвинения являются очередной попыткой США объяснить внутренние проблемы внешними факторами.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Михаил Кокшенов: интеллигент за маской простофили
Михаил Кокшенов: интеллигент за маской простофили
Популярная соцсеть не нашла следов иностранного вмешательства в протесты в США
Популярная соцсеть не нашла следов иностранного вмешательства в
Китай заподозрили в территориальной экспансии под прикрытием коронавируса
Китай заподозрили в территориальной экспансии под прикрытием
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно
Жена Кокшенова назвала причину смерти артиста
Жена Кокшенова назвала причину смерти артиста
Мурашко призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всем странам
Мурашко призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всем странам
Прогоревшие из-за отрицательной нефти россияне пошли в суд
Прогоревшие из-за отрицательной нефти россияне пошли в суд
В ЦИК разъяснили процедуру досрочного голосования по поправкам
В ЦИК разъяснили процедуру досрочного голосования по поправкам
Утечка нефтепродуктов в реку произошла в 40 километрах от резиденции Путина
Утечка нефтепродуктов в реку произошла в 40 километрах от резиденции
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте
ВШЭ объявила о конкурсе "Русский язык как язык науки"
ВШЭ объявила о конкурсе "Русский язык как язык науки"

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического руководителя Samsung
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического
В России задумали отрезвить родителей-алкоголиков
В России задумали отрезвить родителей-алкоголиков

Еще по теме

Байден объяснил разгоревшиеся в США протесты
Собчак осудила протестующих из-за смерти чернокожего в США
Протесты в США: полиция арестовала около 1400 человек в 17 городах
Власти бунтующей Миннесоты впервые объявили о полной мобилизации Нацгвардии