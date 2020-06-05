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Посол России в Минске напомнил, что в Крыму ждут белорусские товары

Посол России в Минске напомнил, что в Крыму ждут белорусские товары
В Крыму ждут товаров из Белоруссии, которые не поступают туда "под надуманными предлогами", заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Мы хотим, чтобы беларусы в рамках Союзного государства понимали огромный рынок как единый... Сегодня в Крыму ждут продукцию ведущих предприятий республики. Но она не может прийти туда по ряду, на мой взгляд, надуманных, искусственных предлогов и препятствий. Если мы говорим о расширении рынка, то надо быть предельно открытыми и честными, и говорить о тех барьерах, которые существуют на фундаменте политических нюансов и политической конъюнктуры", - заявил Мезенцев в ходе онлайн-конференции "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

# Политика
По материалам: ria.ru

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