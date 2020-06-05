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Посольство не получало приглашений на годовщину высадки в Нормандии

Посольство не получало приглашений на годовщину высадки в Нормандии
Посольство РФ в Париже не получало приглашений на празднование 76-й годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщил РИА Новости представитель посольства.

"Российское посольство не получало приглашения на торжества в Нормандии", - сказал собеседник агентства.

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв Второй фронт против нацистских войск в Европе. На побережье Нормандии высадились основные силы пяти пехотных и трех воздушно-десантных дивизий в составе свыше 156 тысяч человек. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.


Из-за эпидемии коронавируса многие торжественные мероприятия, традиционно проходящие на побережье Атлантического океана, отменены. Однако те, что все же состоятся, пройдут при очень ограниченном числе участников, без зрителей, но с трансляцией в интернете.

# В мире
По материалам: ria.ru

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