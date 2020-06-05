Посольство России в Аргентины «минировали» два раза за неделю

Лидия Мартынова

На этой неделе неизвестные дважды сообщали о якобы заложенном взрывном устройстве в здании посольства России в Буэнос-Айресе, из-за чего каждый раз дипломатов эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в адрес посольства 1 и 4 июня поступили электронные сообщения о заложенном взрывном устройстве. Как сообщили в дипмиссии, дипломаты уведомили об угрозе аргентинскую полицию.

«В результате состоявшихся проверочных мероприятий взрывное устройство обнаружено не было», — добавили в посольстве.

Ранее сообщение о бомбе получило посольство РФ в Бразилии. Проверка не подтвердила наличие взрывного устройства.