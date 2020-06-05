Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Посольство России в Аргентины «минировали» два раза за неделю

Посольство России в Аргентины «минировали» два раза за неделю

Посольство России в Аргентины «минировали» два раза за неделю

На этой неделе неизвестные дважды сообщали о якобы заложенном взрывном устройстве в здании посольства России в Буэнос-Айресе, из-за чего каждый раз дипломатов эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в адрес посольства 1 и 4 июня поступили электронные сообщения о заложенном взрывном устройстве. Как сообщили в дипмиссии, дипломаты уведомили об угрозе аргентинскую полицию.

«В результате состоявшихся проверочных мероприятий взрывное устройство обнаружено не было», — добавили в посольстве.

Ранее сообщение о бомбе получило посольство РФ в Бразилии. Проверка не подтвердила наличие взрывного устройства.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Очередная обложка Time будет посвящена темнокожим, убитым полицией
Очередная обложка Time будет посвящена темнокожим, убитым полицией
Завтрак блогера признали крайне отвратительным
Завтрак блогера признали крайне отвратительным
Посольство России в Аргентины «минировали» два раза за неделю
Посольство России в Аргентины «минировали» два раза за неделю
В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах
В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах
ВЦИОМ: на 2% выросло число желающих участвовать в голосовании после объявления даты голосования по поправкам
ВЦИОМ: на 2% выросло число желающих участвовать в голосовании после
Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
Спасение главной экономики Европы связали с электромобилями
Спасение главной экономики Европы связали с электромобилями
Эксперты отметили всплеск онлайн-продаж чипсов и конфет в России
Эксперты отметили всплеск онлайн-продаж чипсов и конфет в России
СМИ: Абэ не приедет в Москву на Парад Победы 24 июня
СМИ: Абэ не приедет в Москву на Парад Победы 24 июня
Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования
Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
Россиянам дали советы по выбору масок и перчаток
Россиянам дали советы по выбору масок и перчаток

Топ на сегодня

Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии
Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии
Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
"Горбатый" "Запорожец" выставили на продажу по цене новой Toyota
"Горбатый" "Запорожец" выставили на продажу по цене новой Toyota
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по
Главу Samsung захотели арестовать
Главу Samsung захотели арестовать

Еще по теме

Неизвестные по телефону вновь «заминировали» Госдуму
Сообщение о бомбе в здании суда в Анталье оказалось ложным
Суд в Петербурге эвакуировали после слушаний по делу телефонной террористки
Сообщение о минировании аэропорта Пулково оказалось ложным