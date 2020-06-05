Пожар в кафе в Одессе: пострадали люди (видео)

Лидия Мартынова

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 4 июня, накануне ослабления ряда карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса (в том числе и открытия заведений общепита), произошел пожар в одном из кафе, расположенном в курортной зоне Одессы — микрорайоне Лузановка.

«В кафе, расположенном по улице Николаевская дорога, 172-А, произошло возгорание. Горела кровля здания и была угроза распространения огня на рядом стоящее здание другого кафе. Спасателям удалось не допустить распространения огня», — сообщили в региональном главке ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что 26 спасателей при помощи девяти единиц спецтехники сначала локализовали, а через час и сорок минут ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров.

Поначалу сообщалось, что жертв и потерпевших нет, однако позже выяснилось, что машинами скорой медицинской помощи с отравлением продуктами горения госпитализированы 15-летний подросток и 24-летний мужчина.

Погибших, к счастью, действительно нет.

Причина возгорания устанавливается.

Очевидцы уточнили, что горела гриль- таверна «Лев», которая, судя по всему теперь откроется не скоро.

Напомним, что очередная фаза отмены (послабления) карантинных мероприятий в стране начнет действовать с 5 июня. Предусматривается, в частности, начало функционирования заведений общепита — не больше четырех за столиком, на расстоянии 1,5 метров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Суворовском районе Одессы загорелся приют для бездомных животных. Спасти животных помог случайный прохожий, вызвавший спасателей.