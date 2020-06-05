Правительство поддержало проект об удвоении минимального пособия на первого ребенка

Вадим Карасев

На заседании Правительства РФ от 4 июня было принято решение об удвоении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком.

О положительном решении Правительства РФ об одобрении проекта распоряжения Правительства России по удвоению размера минимального пособия по уходу за ребенком во всех субъектах РФ и в городе Байконуре сообщается на сайте кабмина. Но новшество будет касаться именно ежемесячных выплат на первого ребенка.





Кроме того, в 2020 году Правительство России приняло решение выделить бюджетные ассигнования из резервного фонда Минтруду РФ для субсидирования бюджетов регионов России и Байконура.

С 1 июня 2020 года минимальное пособие по уходу за первым ребенком будет составлять 6752 рубля.

Также в сообщении решения, уточняется, что сейчас размер минимального пособия по уходу за первым ребенком составляет 3376 рублей. Теперь же данное пособие сравнялось с размером минимального пособия по уходу за вторым и последующими детьми.

Кроме того, в 2020 году Правительство России приняло решение выделить бюджетные ассигнования из резервного фонда Минтруду РФ для субсидирования бюджетов регионов России и Байконура.

Уточняется, что бюджетные ассигнования будут также предназначены на выплаты по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. А также всем, кто уволен в связи с ликвидацией организации в рамках Закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Напоминаем, еще в мае президент РФ Владимир Путин предложил удвоить размер пособия по уходу за ребенком.

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