Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Правительство поддержало проект об удвоении минимального пособия на первого ребенка

Правительство поддержало проект об удвоении минимального пособия на первого ребенка

Правительство поддержало проект об удвоении минимального пособия на первого ребенка

На заседании Правительства РФ от 4 июня было принято решение об удвоении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком.

О положительном решении Правительства РФ об одобрении проекта распоряжения Правительства России по удвоению размера минимального пособия по уходу за ребенком во всех субъектах РФ и в городе Байконуре сообщается на сайте кабмина. Но новшество будет касаться именно ежемесячных выплат на первого ребенка.


Кроме того, в 2020 году Правительство России приняло решение выделить бюджетные ассигнования из резервного фонда Минтруду РФ для субсидирования бюджетов регионов России и Байконура.

С 1 июня 2020 года минимальное пособие по уходу за первым ребенком будет составлять 6752 рубля.

Также в сообщении решения, уточняется, что сейчас размер минимального пособия по уходу за первым ребенком составляет 3376 рублей. Теперь же данное пособие сравнялось с размером минимального пособия по уходу за вторым и последующими детьми.

Кроме того, в 2020 году Правительство России приняло решение выделить бюджетные ассигнования из резервного фонда Минтруду РФ для субсидирования бюджетов регионов России и Байконура.

Уточняется, что бюджетные ассигнования будут также предназначены на выплаты по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. А также всем, кто уволен в связи с ликвидацией организации в рамках Закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Напоминаем, еще в мае президент РФ Владимир Путин предложил удвоить размер пособия по уходу за ребенком. 

Читайте также: В Госдуме принят закон, удваивающий размер детских пособий
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Индивидуальные принты на толстовках от компании «Fair Print»
Индивидуальные принты на толстовках от компании «Fair Print»
Затмение Полной Луны в Стрельце: астрологи о рисках и возможностях 5 июня 2020 года
Затмение Полной Луны в Стрельце: астрологи о рисках и возможностях
Конкурент «Турецкого потока» пока передумал расширяться
Конкурент «Турецкого потока» пока передумал расширяться
Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы покупателей
Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы
Более 50 тысяч консультаций провели специалисты горячей линии для педагогов, учеников и родителей
Более 50 тысяч консультаций провели специалисты горячей линии для
Байден определился: 15% американцев — это не очень хорошие люди
Байден определился: 15% американцев — это не очень хорошие люди
Билли Айлиш рассказала об отсутствии к ней сексуального интереса у бывших
Билли Айлиш рассказала об отсутствии к ней сексуального интереса у
Половина российских сайтов вновь оказалась под угрозой из-за хакеров
Половина российских сайтов вновь оказалась под угрозой из-за хакеров
В МГППУ стартовал цикл вебинаров по психологическим основам подготовки к ЕГЭ
В МГППУ стартовал цикл вебинаров по психологическим основам
Черед для "Запада". РФ и Белоруссия готовятся к новым военным учениям
Черед для "Запада". РФ и Белоруссия готовятся к новым военным учениям
Трамп нашел способ наказать Китай
Трамп нашел способ наказать Китай
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти странах
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения
Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена

Еще по теме

Минимальное пособие по уходу за ребёнком для неработающих россиян увеличат вдвое
Путин распорядился повысить размер пособия на первого ребенка
Путин внес предложение об удвоении размера пособия по уходу за ребенком
Повышается минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет