Правительство России внесло изменения в правила предоставления субсидий на благоустройство школ

Анастасия Иванова

Правительство Российской Федерации внесло изменения в правила предоставления субсидий на благоустройство школ, сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Согласно документу регионы смогут вносить изменения в заявки на получение субсидий из федерального бюджета для благоустройства общеобразовательных учреждений.

Отмечается, что внести изменения в ранее действовавший порядок просили власти ряда регионов. Теперь у них будет возможность при необходимости ходатайствовать о замене объектов, ранее указанных в заявке, при условии, что это не приведет к увеличению размера запрашиваемых субсидий.

Новый порядок поможет завершить благоустройство государственных и муниципальных школ в отведенный для этого срок – к 2021 году. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

На эти цели на 2020 год в федеральном бюджете предусмотрено 5,6 миллиарда рублей.