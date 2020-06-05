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Правительство России внесло изменения в правила предоставления субсидий на благоустройство школ

Правительство России внесло изменения в правила предоставления субсидий на благоустройство школ

Правительство Российской Федерации внесло изменения в правила предоставления субсидий на благоустройство школ, сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Согласно документу регионы смогут вносить изменения в заявки на получение субсидий из федерального бюджета для благоустройства общеобразовательных учреждений.

Отмечается, что внести изменения в ранее действовавший порядок просили власти ряда регионов. Теперь у них будет возможность при необходимости ходатайствовать о замене объектов, ранее указанных в заявке, при условии, что это не приведет к увеличению размера запрашиваемых субсидий.

Новый порядок поможет завершить благоустройство государственных и муниципальных школ в отведенный для этого срок – к 2021 году. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

На эти цели на 2020 год в федеральном бюджете предусмотрено 5,6 миллиарда рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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