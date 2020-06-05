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Прекрасные лилии — прекрасны в любом саду

Прекрасные лилии — прекрасны в любом саду

Все мы стараемся сделать свой участок красивее. Выбираем те цветы, которые нам нравятся. А я хочу сегодня рассказать о лилиях, надеюсь, что после прочтения — у вас появится желание завести такую красоту, если ее еще нет в вашем саду.

Итак, разновидностей лилий великое множество. Можно посадить лилии, которые вырастают выше 2 х — метров, можно выбрать карликовые, которые редко достигают высоты 40 см. И те, и другие просто непозволительно прекрасны.


Азиатская группа растений самая распространённая, так как включает в себя большинство сортов, которые чаще всего выбирают цветоводы. Растения этой группы зимуют прямо на клумбах, очень устойчивы и к погодным условиям, и к болезням. Цветение начинается в июне и продолжается до конца июля.
Восточная садовая лилия имеет одну особенность. Цветки этой группы отличаются очень крупными размерами.
Американские лилии отличаются желтым, оранжевым или пестрым цветом. Предпочитают расти в полутени.
Лонгифорум — цветки трубчатые. В средней полосе вырастить практически невозможно. Предпочитают хорошее тепло.

Селекционеры без устали выводят все новые и новые сорта. С каждым годом их появляется больше, они устойчивы к погодным условиям. Новые сорта могут культивироваться там, где раньше подобные виды не приживались.

Если вы хотите, чтобы у вас было самое необычное растение, то выбирайте для посадки азиатские гибриды. Растения отличаются мощным ростом и множеством цветов. Яркий пример такого гибрида — лилия Афродита


Красоты не может быть много. Это же можно отнести к лилиям. Их настолько много, они настолько разнообразны, что сортами можно заполнить весь участок и нигде ни разу не повторится цвет и форма. В уходе практически все сорта, если вы выбираете те, которые подходят к вашему климату — совершенно неприхотливы. Говорю вам, как человек, на участке которого больше сотни цветков этого вида.

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По материалам: planktons

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