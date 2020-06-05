Президент Южной Осетии: Бунтовавшие заключенные не резали себе вены

Влада Некрасова

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на встрече с родственниками заключенных цхинвальской исправительной колонии заявил, что руководство республики не будет идти на поводу у преступников.

Ранее сегодня, 5 июня, шестеро заключенных цхинвальской исправительной колонии нанесли себе телесные повреждения.

«Накануне в тюрьме проводились штатные оперативные мероприятия, сегодня утром несколько обвиняемых и осужденных порезали себе вены, им оказывается медпомощь», — сообщили в пресс-службе Минюста республики.

Группа родителей заключенных обратилась к руководству республики с просьбой разобраться в сложившейся в тюрьме ситуации. Глава государства поделился с участникам встречи информацией об инциденте.

В последнее время, отметил глава государства, в местах лишения свободы было изъято 15 телефонов, все действия проводились в рамках закона.

«В тюрьме есть порядок, так же, как закон, который должен соблюдаться. Без этого нормального здорового общества у нас в Южной Осетии не будет… И на поводу преступников никто идти не будет. В камере, где сидел заключенный Кулумбегов, изъяли два телефона. После этого конвоира ударили в голову. При этом арестантов рукой никто не тронул, а Кулумбегова поместили в карцер. На него будет заведено уголовное дело вдобавок к преступлению, за которое он отбывает срок», — цитирует президента ИА «Рес».

По словам Бибилова, на второй день сотрудники тюрьмы провели предусмотренные законом мероприятия, несколько осужденных не вышли утром из камер.

«После применения физической силы, не избиения, их заставили выйти. Один из них нецензурным языком призвал всех нанести себе раны, что они и сделали. Никто из них не вскрыл вены, были повреждены капилляры, так как они не собирались наносить себе смертельные раны», — сказал президент.

По его словам, в течение года в тюрьме были «созданы все условия» — отремонтировали площадку для прогулки заключенных, установили трехразовое питание.

Ранее представители Генпрокуратуры, прибывшие в УИН для подведения итогов оперативно-разыскных мероприятий, зафиксировали факт «группового неповиновения со стороны спецконтингента УИН МЮ РЮО».

«Безопасность сотрудников УИН при выполнении должностных обязанностей обеспечивалась силами МВД республики», — отмечают в пресс-службе Минюста.

О состоянии порезавших себя заключенных рассказали в Республиканском многопрофильном центре, куда их доставили.

«Утром к нам было доставлено шесть человек с резаными ранами конечностей, всем им оказана помощь, они находятся в стабильном состоянии и обратно отправлены на места пребывания», — сообщил глава центра Маирбег Кокоев.

Надо отметить, что предварительно пресс-служба Минюста сообщала о четырех заключенных, порезавших себе вены.

Это не первый бунт в цхинвальской колонии. Как сообщало ИА Newstes, в прошлом году 27 сентября заключенные объявляли голодовку. Они протестовали против ужесточения условий содержания. К заключенным в колонию пришли депутаты, после этой встречи заключенных избили сотрудники правоохранительных органов, видео с кадрами нанесения ударов заключенным «слили» в интернет. В результате часть депутатов парламента РЮО потребовала отставки глав Минюста и МВД, однако они сохранили за собой посты.