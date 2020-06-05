Президент Южной Осетии: Бунтовавшие заключенные не резали себе вены
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на встрече с родственниками заключенных цхинвальской исправительной колонии заявил, что руководство республики не будет идти на поводу у преступников.
Ранее сегодня, 5 июня, шестеро заключенных цхинвальской исправительной колонии нанесли себе телесные повреждения.
Группа родителей заключенных обратилась к руководству республики с просьбой разобраться в сложившейся в тюрьме ситуации. Глава государства поделился с участникам встречи информацией об инциденте.
В последнее время, отметил глава государства, в местах лишения свободы было изъято 15 телефонов, все действия проводились в рамках закона.«В тюрьме есть порядок, так же, как закон, который должен соблюдаться. Без этого нормального здорового общества у нас в Южной Осетии не будет… И на поводу преступников никто идти не будет. В камере, где сидел заключенный Кулумбегов, изъяли два телефона. После этого конвоира ударили в голову. При этом арестантов рукой никто не тронул, а Кулумбегова поместили в карцер. На него будет заведено уголовное дело вдобавок к преступлению, за которое он отбывает срок», — цитирует президента ИА «Рес».
По словам Бибилова, на второй день сотрудники тюрьмы провели предусмотренные законом мероприятия, несколько осужденных не вышли утром из камер.
По его словам, в течение года в тюрьме были «созданы все условия» — отремонтировали площадку для прогулки заключенных, установили трехразовое питание.
Ранее представители Генпрокуратуры, прибывшие в УИН для подведения итогов оперативно-разыскных мероприятий, зафиксировали факт «группового неповиновения со стороны спецконтингента УИН МЮ РЮО».
О состоянии порезавших себя заключенных рассказали в Республиканском многопрофильном центре, куда их доставили.
Надо отметить, что предварительно пресс-служба Минюста сообщала о четырех заключенных, порезавших себе вены.
Это не первый бунт в цхинвальской колонии. Как сообщало ИА Newstes, в прошлом году 27 сентября заключенные объявляли голодовку. Они протестовали против ужесточения условий содержания. К заключенным в колонию пришли депутаты, после этой встречи заключенных избили сотрудники правоохранительных органов, видео с кадрами нанесения ударов заключенным «слили» в интернет. В результате часть депутатов парламента РЮО потребовала отставки глав Минюста и МВД, однако они сохранили за собой посты.