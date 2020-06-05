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Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус

Причиной смерти Кокшенова стал коронавирусМихаил КокшеновФото: Вишневский / РИА Новости

Народный артист Михаил Кокшенов, по предварительным данным, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в пятницу, 5 июня.

Отмечается, что артист перед смертью находился в больнице с подозрением на COVID-19.

Первой о смерти актера сообщила поэтесса Любовь Воропаева. Жена Кокшенова Наталья Лепехина позже подтвердила эту информацию, отметив, что он умер в больнице 4 июня.

Кокшенову было 83 года. Он наиболее известен по кинолентам «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода», «Женя, Женечка и "катюша"» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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