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Прогоревшие из-за отрицательной нефти россияне пошли в суд

Прогоревшие из-за отрицательной нефти россияне пошли в судФото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россияне, торговавшие на Московской бирже и прогоревшие из-за отрицательных котировок фьючерсных контрактов на нефть американской марки WTI 20 апреля, пошли в суд, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Иск к площадке подан в Пресненский районный суд столицы.

Истцами выступают 23 человека, торговавшие нефтью в качестве частных трейдеров. Их интересы представляет компания Milton Legal. По словам ее представителя, истцы не уверены, какой юрисдикции подведомственно их дело: общей практики или арбитражной. Поэтому возможен перенос рассмотрения в Арбитражный суд Москвы.

Отмечается, что в дальнейшем к иску присоединятся другие пострадавшие. По данным «Ленты.ру», всего в разбирательстве готовы участвовать более 300 человек. Все они предъявляют претензии Московской бирже, которая, по их мнению, нарушила права частных инвесторов и не обеспечила им непрерывный доступ к торгам, что обернулось многомиллионными убытками.

Во время вечерней торговой сессии 20 апреля цена майских фьючерсов на нефть WTI опустилась ниже нуля и дошла до минус 40 долларов за баррель. При цене 8,84 доллара за баррель Московская биржа остановила торги, поскольку котировки вышли за предварительно установленный ценовой коридор. Таким образом, участники торгов лишились возможности закрыть свои позиции и уменьшить убытки.

Потери понесли большинство трейдеров, делавших ставку на повышение цены и открывавших длинные позиции. По предварительным оценкам, их общий ущерб составил около миллиарда рублей.

На Московской бирже торгуется «зеркальный» расчетный контракт на WTI. Оригинальный, поставочный, торгуется на нью-йоркской NYMEX, входящей в группу Чикагской товарной биржи (CME).

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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