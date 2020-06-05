Программа правительства требует доработки с учетом пандемии коронавируса, – Зеленский

Влада Некрасова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа правительства Дениса Шмыгаля требует доработки с учетом пандемии коронавируса.Об этом сообщает пресс-служба президента.По его словам, программа деятельности Кабмина была разработана еще до пандемии коронавируса, поэтому не учитывает введения карантина и экономических потерь."Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он, (премьер-министр Денис Шмыгаль, – ред.) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить", – сказал Зеленский.Зеленский отметил, что премьер-министр сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.