Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы покупателей

Лидия Мартынова

Владимир Петрушкин оказался в числе тех малых предпринимателей, кому удалось не потерять свой бизнес во время самоизоляции – умные гаджеты оказались востребованы и в пандемию. В то же время инвесторы стали осторожнее, а покупатели переключились на другие товары, поэтому интернет-магазину нужно было поспевать за настроениями и первых, и вторых, чтобы остаться на плаву.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" бизнесмен рассказал, какие старые проблемы обострила пандемия, как изменилась аудитория покупателей и их интересы, а где кризис и вовсе принес плюсы и помог росту.