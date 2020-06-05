Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы покупателей

Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы покупателей

Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы покупателей
Владимир Петрушкин оказался в числе тех малых предпринимателей, кому удалось не потерять свой бизнес во время самоизоляции – умные гаджеты оказались востребованы и в пандемию. В то же время инвесторы стали осторожнее, а покупатели переключились на другие товары, поэтому интернет-магазину нужно было поспевать за настроениями и первых, и вторых, чтобы остаться на плаву.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" бизнесмен рассказал, какие старые проблемы обострила пандемия, как изменилась аудитория покупателей и их интересы, а где кризис и вовсе принес плюсы и помог росту.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Индивидуальные принты на толстовках от компании «Fair Print»
Индивидуальные принты на толстовках от компании «Fair Print»
Затмение Полной Луны в Стрельце: астрологи о рисках и возможностях 5 июня 2020 года
Затмение Полной Луны в Стрельце: астрологи о рисках и возможностях
Конкурент «Турецкого потока» пока передумал расширяться
Конкурент «Турецкого потока» пока передумал расширяться
Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы покупателей
Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы
Более 50 тысяч консультаций провели специалисты горячей линии для педагогов, учеников и родителей
Более 50 тысяч консультаций провели специалисты горячей линии для
Байден определился: 15% американцев — это не очень хорошие люди
Байден определился: 15% американцев — это не очень хорошие люди
Билли Айлиш рассказала об отсутствии к ней сексуального интереса у бывших
Билли Айлиш рассказала об отсутствии к ней сексуального интереса у
Половина российских сайтов вновь оказалась под угрозой из-за хакеров
Половина российских сайтов вновь оказалась под угрозой из-за хакеров
В МГППУ стартовал цикл вебинаров по психологическим основам подготовки к ЕГЭ
В МГППУ стартовал цикл вебинаров по психологическим основам
Черед для "Запада". РФ и Белоруссия готовятся к новым военным учениям
Черед для "Запада". РФ и Белоруссия готовятся к новым военным учениям
Трамп нашел способ наказать Китай
Трамп нашел способ наказать Китай
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти странах
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения
Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена

Еще по теме

Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете
Путин: система поддержки предпринимателей должна работать активнее
Украинские предприниматели жалуются на притеснения со стороны полиции и СБУ
Путин: для сохранения экологии надо применять новейшие технологии