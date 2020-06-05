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Путин: Инфляция — в рамках, безработица растёт не так драматично

Путин: Инфляция — в рамках, безработица растёт не так драматично

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым оценил экономическую ситуацию в стране, указав на то, что инфляцию удается удержать в заявленных ранее рамках.

«Инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли раньше, уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах», — сказал глава государства.

Как сообщает ТАСС, Путин отметил, что такие показатели дают основания партнерам продолжить работу с РФПИ. Президент также рассказал, что РФПИ «удалось создать ряд так называемых стратегических платформ» вместе с иностранными партнерами из 17 стран.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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