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Путин заявил об опасности принципа «после нас хоть потоп»

Путин заявил об опасности принципа «после нас хоть потоп»

Жить по принципу «после нас хоть потоп», как это до сих пор делают многие, прискорбно и крайне опасно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экологии.

«К сожалению, и сегодня мы видим проявление такого откровенно потребительского подхода… Многие живут по принципу «после нас хоть потоп». Это прискорбно, такая логика тупиковая и крайне опасна», — цитирует главу государства RT.

По словам президента, допущенные в прошлом просчёты, сделанные в период освоения территорий и создания индустриальных центров, «в наши дни в буквальном смысле слова отравляют жизнь людей и природы». Он также добавил, что проблема окружающей среды всегда была и остаётся одной из наиболее чувствительных.

Ранее 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая входит в структуру «Норникеля», произошло ЧП с разливом дизельного топлива. Около 20 тысяч кубометров горючего попало в окружающую среду, в том числе в водоёмы, после чего 3 июня в Норильске был введён режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Как позднее уточнили в МЧС, причиной разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на ТЭЦ-3 стало проседание свай фундамента. При этом стало известно, что Ростехнадзор ещё осенью 2017 года в ходе проверок выявил нарушения при эксплуатации резервуаров №2 и №3 для хранения топлива на теплоэлектроцентрали в Норильске.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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