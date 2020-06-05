Путин заявил об опасности принципа «после нас хоть потоп»

Влада Некрасова

Жить по принципу «после нас хоть потоп», как это до сих пор делают многие, прискорбно и крайне опасно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экологии.

«К сожалению, и сегодня мы видим проявление такого откровенно потребительского подхода… Многие живут по принципу «после нас хоть потоп». Это прискорбно, такая логика тупиковая и крайне опасна», — цитирует главу государства RT.

По словам президента, допущенные в прошлом просчёты, сделанные в период освоения территорий и создания индустриальных центров, «в наши дни в буквальном смысле слова отравляют жизнь людей и природы». Он также добавил, что проблема окружающей среды всегда была и остаётся одной из наиболее чувствительных.

Ранее 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая входит в структуру «Норникеля», произошло ЧП с разливом дизельного топлива. Около 20 тысяч кубометров горючего попало в окружающую среду, в том числе в водоёмы, после чего 3 июня в Норильске был введён режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Как позднее уточнили в МЧС, причиной разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на ТЭЦ-3 стало проседание свай фундамента. При этом стало известно, что Ростехнадзор ещё осенью 2017 года в ходе проверок выявил нарушения при эксплуатации резервуаров №2 и №3 для хранения топлива на теплоэлектроцентрали в Норильске.