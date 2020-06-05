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Рада отправила программу деятельности правительства на доработку

Рада отправила программу деятельности правительства на доработку
Верховная Рада отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров Украины. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов.

Согласно тексту программы, к приоритетным региональным направлениям деятельности Кабмина относятся: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе, оптимизация системы территориальной организации власти на местах, усовершенствование административно-территориального устройства.
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" 13 апреля. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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