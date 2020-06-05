Рада отправила программу деятельности правительства на доработку

Лидия Мартынова

Верховная Рада отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров Украины. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов.Согласно тексту программы, к приоритетным региональным направлениям деятельности Кабмина относятся: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе, оптимизация системы территориальной организации власти на местах, усовершенствование административно-территориального устройства.Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" 13 апреля. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.