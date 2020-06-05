Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах

Лидия Мартынова

За статус "вора в законе" будет грозить тюремный срок до 15 лет, за создание преступного сообщества - до 20.Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2513 о преступных сообществах и "ворах в законе"."За" проголосовали 236 нардепов, "против" - 56, "воздержались" - 43.Законопроект был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским. В пояснительной записке к нему сказано, что он разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".Преступное сообщество определяется как стойкое иерархическое объединение из пяти и более лиц, в котором участвует "вор в законе"; также предлагается дать определение понятию "вора в законе".Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе"; обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление или любым способом повлиять на третьих лиц; организация и проведение "сходки" участников преступных сообществ.За создание преступной организации и руководство ею будет грозить тюремный срок от семи до 20 лет с конфискацией имущества, за участие в ней - срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества. Организация "сходки" будет караться сроком от трех до шести лет. Пребывание в статусе "вора в законе" - лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.