Роспотребнадзор запретил открываться планетарию, назвавшемуся храмом науки

Вадим Карасев

В Санкт-Петербурге планетарий №1 не смог продолжить работу в связи с предостережением от Роспотребнадзора – чиновники не согласились с тем, что он является "храмом науки и технологий", и не дали ему открыться в отличие от церквей.

На странице учреждения в соцсети "ВКонтакте" появилась заметка со следующим содержимым: "В Петербурге с 5 июня откроются храмы. Как вы считаете, является ли Планетарий Храмом Науки и технологий?"

Пользователям предложили проголосовать и оказалось, что 86% участников опроса согласны с такой постановкой вопроса. В планетарии заявили, что готовы разрешить вход посетителям с полным соблюдением санитарных норм, включая социальную дистанцию и обработку поверхностей.

"В Петербурге насчитывается более 268 храмов, а планетариев всего два (один старый и один новый). Почему мы удивляемся, что Илон Маск запускает одну за другой частные ракеты в космос, теперь уже с людьми, а отечественная космонавтика, к сожалению, не может нас ничем удивить и обрадовать последние тридцать лет?" – посетовал глава учреждения Евгений Гудов.

В планетарии отметили, что не получили никакой поддержки от государства, хотя социальная значимость учреждения – не меньше, чем у других институтов. Объявления об открытии так и не поступило, хотя Гудов утверждает, что официальных предостережений от Роспотребнадзора ему не приходило.

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