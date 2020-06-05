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Россия усиливает группировку войск на западном направлении

Россия усиливает группировку войск на западном направлении

Для защиты России на западном стратегическом направлении танковая армия Западного военного округа (ЗВО) усилена дополнительной бригадой. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия СССР вошла в состав гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа для выполнения задач по обеспечению обороны Российской Федерации на Западном стратегическом направлении», — указали в военном ведомстве.

Бригада дислоцируется в Новомосковском административном округе Москвы.

«На ее вооружении стоят современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как танки Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитно-ракетные комплексы 9А34 «Стрела-10» и ЗСУ 2С6М «Тунгуска», — подчеркнули в пресс-службе.

ИА Newstes ранее сообщало, что в мае на совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу констатировал, что «западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России». Министр отметил, что в соответствии с планом деятельности на 2019−2025 годы осуществляется комплекс мер для нейтрализации возникающих угроз.

В начале июня начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской акцентировал внимание на том, что Минобороны постоянно фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ. Он также указал на увеличение числа военных учений альянса, имеющих антироссийскую направленность.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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