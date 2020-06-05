Россия усиливает группировку войск на западном направлении

Лидия Мартынова

Для защиты России на западном стратегическом направлении танковая армия Западного военного округа (ЗВО) усилена дополнительной бригадой. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия СССР вошла в состав гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа для выполнения задач по обеспечению обороны Российской Федерации на Западном стратегическом направлении», — указали в военном ведомстве.

Бригада дислоцируется в Новомосковском административном округе Москвы.

«На ее вооружении стоят современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как танки Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитно-ракетные комплексы 9А34 «Стрела-10» и ЗСУ 2С6М «Тунгуска», — подчеркнули в пресс-службе.

ИА Newstes ранее сообщало, что в мае на совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу констатировал, что «западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России». Министр отметил, что в соответствии с планом деятельности на 2019−2025 годы осуществляется комплекс мер для нейтрализации возникающих угроз.

В начале июня начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской акцентировал внимание на том, что Минобороны постоянно фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ. Он также указал на увеличение числа военных учений альянса, имеющих антироссийскую направленность.