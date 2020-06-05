Россиян предупредили о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом

Лидия Мартынова

Мошенники используют эпидемию коронавируса как повод, чтобы попасть в квартиру граждан и предложить какие-то ненужные услуги, а также пользуясь боязнью человека заразиться, предлагают особые фильтры, очистители воздуха и лекарства, которые якобы способны снизить риск инфицирования, сообщается на портале стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Эпидемия дает новые поводы, чтобы попасть в квартиру с целью совершения кражи. Мошенники могут представляться врачами, соцработниками, сотрудниками компании, проводящей санитарную обработку помещений", - говорится в сообщении.