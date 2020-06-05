Россиянам бесплатно раздадут лекарство от коронавируса

Вадим Карасев

Россиянам, больным коронавирусом, будут бесплатно выдавать необходимые для лечения COVID-19 препараты. Об этом заявил руководитель «Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам главы РФПИ, препарат отечественного производства «Авифавир» будут раздавать гражданам РФ по полису ОМС. 11 июня «Авифавир» должен поступить в медицинские учреждения страны и раздаваться пациентам по показаниям.

Кирилл Дмитриев сообщил, что лекарство прошло клинические испытания и признано одним из самых многообещающих не только в нашей стране, но и во всем мире, пишет «Лента.ру».

«Авифавир»- совместный продукт компании Химрар и РФПИ, который блокирует размножение COVID-19 по организму. Для начала планируется выпускать до 700 тыс курсов в год, но не исключено, что спрос на лекарство вырастет, а производство выйдет на принципиально новые масштабы до 2 миллионов курсов.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, БАД, ВИТАМИНОВ, ЛЕЧЕБНЫХ ТРАВ ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!

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