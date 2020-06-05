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Россиянам дали советы по выбору масок и перчаток

Россиянам дали советы по выбору масок и перчатокФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Врач-косметолог Галина Каштанова дала советы россиянам по выбору масок и перчаток в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, маска должна быть не тканевой, а медицинской. Она пояснила, что на ткани скапливаются и размножаются микробы человека. Врач добавила, что медицинское средства защиты необходимо менять спустя каждые два часа.

Каштанова также порекомендовала россиянам отдавать предпочтение перчаткам с тальком, поскольку необработанные средства защиты способствуют потливости рук и создают среду для размножения микробов. Специалист предупредила, что это может привести к обострению экзем, дерматита. Врач посоветовала опылять необработанные перчатки циндолом.

Ранее заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил, что население планеты будет продолжать носить медицинские маски даже после окончания эпидемии коронавируса, это станет привычкой во время сезонных всплесков респираторных заболеваний. По его словам, люди еще очень долго будут использовать средства защиты в общественных местах, они станут элементом культуры и социального дистанцирования.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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