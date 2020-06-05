Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса

Россияне приготовились меньше тратить из-за кризисаФото: Артур Лебедев / РИА Новости

Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном исследовании Boston Consulting Group и «Ромир», которое поступило в «Ленту.ру».

«В России потребители сокращают свои расходы больше, чем на других развивающихся рынках», — говорится в исследовании. Сильное падение ожидается в таких отраслях как развлечения и досуг, а также путешествия.

Однако жители страны также приготовились в ближайшие полгода экономить на одежде, предметах роскоши, товарах длительного пользования и еде. Стремление тратить меньше на продукты питания в половине случаев связано со снижением доходов и наличием сделанных ранее запасов. Увеличение трат в данных категориях частью россиян объясняют ожидаемым ростом цен или стремлением сделать запасы.

Рост трат во второй половине 2020 года ожидается в таких отраслях, как ЖКХ, домашний интернет,
безрецептурные препараты, платное телевидение. Однако растущих категории в России значительно меньше, чем на других рынках, отмечают исследователи. При этом перечень переживающих спад отраслей более схож с другими странами.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России по итогам 2020 года упадет на 5 процентов, а реальные располагаемые доходы россиян рухнут на 3,8 процента. Правительство разработало план по спасению и восстановлению экономики страны, стоимость которого составляет 8 триллионов рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пелагея отстригла челку: "И настроение улучшилось!"
Пелагея отстригла челку: "И настроение улучшилось!"
Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического руководителя Samsung
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического
Эколог оценил последствия разлива топлива в Норильске
Эколог оценил последствия разлива топлива в Норильске
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Число темнокожих номинантов на премию Британской киноакадемии увеличилось втрое
Число темнокожих номинантов на премию Британской киноакадемии
Большинство ограничений в Москве могут снять до июля
Большинство ограничений в Москве могут снять до июля
Платошкина на два месяца отправили под домашний арест
Платошкина на два месяца отправили под домашний арест
Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ

Топ на сегодня

Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного пакта»
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города

Еще по теме

Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Исследование: россияне начали экономить и откладывать крупные покупки
Социологи: из-за кризиса россияне ищут вторую работу и экономят на еде
Россияне признались в тоске по работе