Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус

Алексей Вольцев

Более тысячи треков написали музыканты в период самоизоляции, в их числе "Гречка мартини" T-Killah и "На карантин" Тимура Родригеза, следует из исследования сервиса "Яндекс.Музыка".

"Музыканты за время вынужденной изоляции написали больше тысячи треков, посвященных этой теме. В числе популярных, например, "Гречка мартини" T-Killah и "На карантин" Тимура Родригеза. А песня "Мы сегодня дома" группы "Хадн дадн" стала настоящим гимном самоизоляции", - сообщила пресс-служба сервиса.

"Фантастический приток песен про карантин и коронавирус — наверное, самое зримое музыкальное проявление пандемии. Ничего похожего от "испанки", например, не осталось — пара регтаймов, несколько блюзов, и, в общем, все. Есть известный реггей-хит про гонконгский грипп, существуют кое-какие песни про тиф, туберкулез и двустороннюю пневмонию, но ковид — безусловный король хит-парада", - цитирует пресс-служба музыкального критика Алексея Мунипова.

Также в ходе исследования выяснилось, что россияне стали слушать больше подкастов, чаще ставить детям сказки и колыбельные, включать на повтор расслабляющие звуки. В разных городах России есть характерные подкасты, которые там слушают намного чаще, чем в среднем по стране. Например, самарцы увлекаются эзотерикой под "Астрологию налегке", в Краснодаре травят байки, подслушанные в "Шутках КВН", а в Ростове-на-Дону изучают русскую литературу вместе с подкастом "Полка".