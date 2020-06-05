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Росстат: объем строительных работ в РФ за 4 месяца увеличился на 0,1%

Росстат: объем строительных работ в РФ за 4 месяца увеличился на 0,1%
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в январе-апреле 2020 года составил 2,208 триллиона рублей, что на 0,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Росстата.

В апреле, в сравнении с показателем за апрель прошлого года, эта цифра сократилась на 0,3% - до 645,8 миллиарда рублей, добавляется в них.

При этом стоимость строительства квадратного метра жилья в первом квартале 2020 года составила 42,8 тысячи рублей против 42,382 тысячи рублей в первом квартале 2019 года, говорится в материалах.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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