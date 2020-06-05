Рыболовству предоставят льготные кредиты
Тема: Какие законы вступают в силу
Расширен перечень направлений использования льготных займов для аграриев, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. Соответствующее постановление Правительства России от 26 мая 2020 года № 748 вступает в силу сегодня, 5 июня.
На кредиты по сниженной ставке теперь вправе претендовать предприятия, представляющие подотрасли рыболовства и рыбоводства, переработки лесных ресурсов, занимающиеся консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков.
Для наращивания объемов производства продукции им могут предоставить льготный инвестиционный кредит на реализацию одного проекта на срок от 2 до 15 лет и льготный краткосрочный кредит на срок до 1 года включительно.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.