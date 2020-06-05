Рыболовству предоставят льготные кредиты

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Расширен перечень направлений использования льготных займов для аграриев, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. Соответствующее постановление Правительства России от 26 мая 2020 года № 748 вступает в силу сегодня, 5 июня.

На кредиты по сниженной ставке теперь вправе претендовать предприятия, представляющие подотрасли рыболовства и рыбоводства, переработки лесных ресурсов, занимающиеся консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков.

Для наращивания объемов производства продукции им могут предоставить льготный инвестиционный кредит на реализацию одного проекта на срок от 2 до 15 лет и льготный краткосрочный кредит на срок до 1 года включительно.

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