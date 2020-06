Садальский рассказал, как Кокшенов боролся с недугом

View this post on Instagram

🔳Печальная новость - не стало Миши Кокшенова. Больше двух лет он боролся с последствиями инсульта, я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло - спортсмен, серцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы..(( Выдающийся комедийный актер, украшение любого фильма, на его счету около двухсот работ - с кино Миша был связан 60 лет! А первый раз появился на экране еще в "Высоте"... "Уходит эпоха" - банальное выражение, но это правда. Уходят лучшие, уходят столпы нашего золотого периода нашего кинематографа. Замены им нет и равных им нет. Не знаю, где Мишу похоронят, наверное, на Новодевичьем - у него там мама и бабушка... Прости и прощай #стассадальский #кокшенов #мишакокшенов #михаилкокшенов #простиипрощай #прощай