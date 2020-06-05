Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти странах

Анастасия Иванова

Созданная в РФ самая дальнобойная в мире винтовка "Сумрак" эксплуатируется сегодня в пяти зарубежных странах, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Ранее британское издание Daily Mail назвало российскую снайперскую винтовку СВЛК-14С "Сумрак" "самой дальнобойной в мире" и претендующей на звание "самой смертоносной". С помощью этого оружия россиянин Андрей Рябинский установил мировой рекорд, поразив цель на расстоянии в 4210 метров. Даже при дальности в 3 тысячи метров российская винтовка в два раза превысила возможности L115A3, используемой британской армией.