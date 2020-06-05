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Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке

Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
Сбербанк с 5 июня увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке, сообщила пресс-служба банка.

"Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена с 2 788 000 рублей до 3 005 000 рублей. Максимальный срок кредита увеличен с 20 до 25 лет", - отмечается в сообщении.

В мае Сбербанк снизил ставки по ипотеке для военнослужащих на 0,4 процентного пункта, до 8,4% годовых. Вместе с тем максимальная сумма ипотечного кредита была увеличена с 2,629 миллиона рублей до 2,788 миллиона рублей.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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