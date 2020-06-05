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Съемки второго сезона «Ведьмака» возобновили

Съемки второго сезона «Ведьмака» возобновилиКадр: сериал «Ведьмак»

Сервис Netflix возобновил производство сериала «Ведьмак», съемки которого были остановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 4 июня.

Съемочная группа приступит к полноценным съемкам в июле. Отмечается, что власти Великобритании выпустили руководство по безопасности для кинематографистов, связанное с распространением коронавирусной инфекции.

Работа над вторым сезоном «Ведьмака» началась в Великобритании в феврале. Первая часть сериала стала самым популярным проектом Netflix. «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли вышел на Netflix 20 декабря. Российские зрители раскритиковали сериал за чернокожих эльфа и дриаду.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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