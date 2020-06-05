Сервис Okko подготовил мультимедийную коллекцию ко дню рождения Пушкина

Вадим Карасев

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Онлайн-кинотеатр Okko совместно со Сбербанком подготовил мультимедийную коллекцию, приуроченную ко дню рождения русского поэта и драматурга Александра Пушкина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В подборку вошли спектакли, оперные постановки, балет и фильмы по мотивам произведений Пушкина. Коллекция, созданная в рамках проекта «Искусство онлайн», включает контент для аудитории разного возраста и является бесплатной для зарегистрированных пользователей Okko.

Отмечается, что в подборку вошли спектакли «Сказка о рыбаке и рыбке» Кировского театра кукол имени Афанасьева и «Руслан и Людмила» Омского театра кукол. Также в коллекции — спектакль «Пушкин.Выстрел» в постановке ГБУК «Новый балет», опера «Пиковая дама» Чайковского в постановках Большого театра «Лисео» Барселоны и МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В подборку также вошла лекция из цикла «Третьяковка со Шнуром», посвященная портрету Пушкина.