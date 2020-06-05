Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Сервис Okko подготовил мультимедийную коллекцию ко дню рождения Пушкина

Сервис Okko подготовил мультимедийную коллекцию ко дню рождения Пушкина

Сервис Okko подготовил мультимедийную коллекцию ко дню рождения ПушкинаФото: Юрий Белинский / ТАСС

Онлайн-кинотеатр Okko совместно со Сбербанком подготовил мультимедийную коллекцию, приуроченную ко дню рождения русского поэта и драматурга Александра Пушкина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В подборку вошли спектакли, оперные постановки, балет и фильмы по мотивам произведений Пушкина. Коллекция, созданная в рамках проекта «Искусство онлайн», включает контент для аудитории разного возраста и является бесплатной для зарегистрированных пользователей Okko.

Отмечается, что в подборку вошли спектакли «Сказка о рыбаке и рыбке» Кировского театра кукол имени Афанасьева и «Руслан и Людмила» Омского театра кукол. Также в коллекции — спектакль «Пушкин.Выстрел» в постановке ГБУК «Новый балет», опера «Пиковая дама» Чайковского в постановках Большого театра «Лисео» Барселоны и МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В подборку также вошла лекция из цикла «Третьяковка со Шнуром», посвященная портрету Пушкина.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов из Чехии
В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов из Чехии
Новый алгоритм позволяет создать индивидуальную модель электрической активности сердца
Новый алгоритм позволяет создать индивидуальную модель электрической
6 июня к Земле приблизится опасный астероид. О чем говорят ученые и астрологи?
6 июня к Земле приблизится опасный астероид. О чем говорят ученые
Скончался актер Михаил Кокшенов — ему было 83 года
Скончался актер Михаил Кокшенов — ему было 83 года
В Москве более 70 тысяч учителей воспользовались ресурсом «Классный руководитель online»
В Москве более 70 тысяч учителей воспользовались ресурсом «Классный
Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата
Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Сервис Okko подготовил мультимедийную коллекцию ко дню рождения Пушкина
Сервис Okko подготовил мультимедийную коллекцию ко дню рождения
Билли Айлиш рассказала об отношениях с молодыми людьми
Билли Айлиш рассказала об отношениях с молодыми людьми
Ким Кардашьян хочет переехать в другой дом, чтобы пожить отдельно от Канье Уэста
Ким Кардашьян хочет переехать в другой дом, чтобы пожить отдельно от
В Кремле оценили возможность национализации «Норникеля»
В Кремле оценили возможность национализации «Норникеля»
Россиян предупредили о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом
Россиян предупредили о мошенниках, использующих ситуацию с

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического руководителя Samsung
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического

Еще по теме

Okko открыл доступ к бесплатной коллекции фильмов и концертов
Гребенщиков и Нагиев развлекут россиян в изоляции
Сбербанк и Okko помогут россиянам скрасить карантин из-за коронавируса
Россиянам покажут комедию от создателей «Холопа» и научат смотреть в небо в Okko