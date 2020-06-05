Скончался актер Михаил Кокшенов — ему было 83 года

Алексей Вольцев

Сегодня, 5 июня, стало известно о смерти в Москве известного российского актера Михаила Кокшенова, ему было 83 года. Информацию о смерти артиста подтвердили в Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Впервые сыграл в кино в 1957 году, исполнив эпизодическую роль комсомольца в драме Александра Зархи «Высота». В общей сложности он сыграл более 130 ролей, в число самых известных относятся роли ефрейтора Захара Косых в фильме «Женя, Женечка и «Катюша» (1967, Владимир Мотыль), Федота Муратова в драме «Даурия» по одноименному роману Константина Седых (1971, Виктор Трегубович), Степана в комедии «Спортлото-82» (1982, Леонид Гайдай), Леши Пряхина в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» (1985, Геральд Бежанов).

Кокшенов также известен как кинорежиссер. Поставил фильмы «Русский бизнес» (1993), «Русский счет» (1994), «Герой ее романа» (2001), «Надежда» (2002), «Феномен» (2005), «Театральный капкан» (2006) и другие.

«Очень жаль, что он ушел из жизни, замечательный был артист и очень славный человек. Я его помню по нескольким фильмам, в которых мы работали, он всегда был очень позитивный, доброжелательный, он дышал юмором… Искренне соболезную его родным, близким и всем друзьям — нашим артистам. Редеют наши ряды», — сказала первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

Как сообщало ИА Newstes , в 2017 году Михаил Кокшенов перенес инсульт. В прессу поступали данные об ухудшении его состояния, но он всякий раз опровергал их. Последний раз это случилось на фоне приступа гипотонии в марте 2019 года.