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СМИ: Абэ не приедет в Москву на Парад Победы 24 июня

СМИ: Абэ не приедет в Москву на Парад Победы 24 июня
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Россию на парад 24 июня, так как мероприятие в основном рассчитано на страны-бывшие республики СССР, сообщила газета "Асахи" в пятницу.

Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД Японии, правительство уточнило, что Россия проводит мероприятие в основном для стран бывшего СССР. Первоначально планировалось, что Синдзо Абэ приедет на празднование Победы 9 мая и в ходе этой поездки проведет встречу с российским президентом, но затем из-за распространение коронавируса этим планам не суждено было сбыться.

"Премьер вряд ли поедет в Россию (только) ради церемонии. Скорее всего, разговоры вокруг этого затихнут, не привлекая внимания", - приводит газета слова высокопоставленного источника в правительстве.

# Россия
По материалам: ria.ru

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