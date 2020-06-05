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Сотрудника российского агентства расстреляли в Йемене

Сотрудника российского агентства расстреляли в ЙеменеФото: страница «Война в Йемене» во «ВКонтакте»

В Йемене неизвестные убили стрингера российского агентства Ruptly Набиля Хассана аль-Каити. Как сообщает RT, журналиста расстреляли недалеко от его дома в городе Аден.

Стрингер периодически снимал для Ruptly сюжеты, а также сотрудничал с другими агентствами. У него остались трое детей и беременная супруга. В Ruptly отметили, что аль-Каити был трудолюбивым сотрудником, который широко освещал военный конфликт в регионе.

«Эта ужасная потеря — суровое напоминание об опасностях, с которыми сталкиваются все журналисты по всему миру», — добавили в видеоагентстве.

В январе в Ираке неизвестные убили журналиста российского телеканала RT Саафа Гали. Неизвестные вооруженные люди убили стрингера-оператора, который активно снимал для видеоагентства.

Ruptly — российское видеоагентство. Основано в апреле 2013 года. Главный офис расположен в Берлине. Входит в медиасеть RT. С агентством сотрудничают стрингеры из разных стран мира, регулярно освещающие события в своих государствах, в том числе акции протеста, военные конфликты, задержания известных активистов и общественных деятелей.

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По материалам: lenta.ru

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